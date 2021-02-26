«Локомотив» упустил победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства

В 15-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 1:1.



«Железнодорожники» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 43-й минуте. Автором гола стал полузащитник Алексей Ларин. От поражения сине-бело-голубых спас точный удар нападающего Даниила Кузнецова незадолго до финального свистка, на 89-й минуте.



«Локомотив», набрав 36 очков в 15 турах, занимает второе место в группе B молодёжного первенства России. «Зенит» располагается на первой строчке, опережая «железнодорожников» на 4 очка. В группу лидеров также входят ЦСКА (34), «Рубин» (26) и «Строгино» (17). Замыкает таблицу из 10 команд коллектив Академии футбола им. Ю. Коноплёва (2).