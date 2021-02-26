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«Локомотив» упустил победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства

«Локомотив» упустил победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 1:1.

«Железнодорожники» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 43-й минуте. Автором гола стал полузащитник Алексей Ларин. От поражения сине-бело-голубых спас точный удар нападающего Даниила Кузнецова незадолго до финального свистка, на 89-й минуте.

«Локомотив», набрав 36 очков в 15 турах, занимает второе место в группе B молодёжного первенства России. «Зенит» располагается на первой строчке, опережая «железнодорожников» на 4 очка. В группу лидеров также входят ЦСКА (34), «Рубин» (26) и «Строгино» (17). Замыкает таблицу из 10 команд коллектив Академии футбола им. Ю. Коноплёва (2).

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
26 февраля 2021, пятница. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Ларин – 42'   1:1 Кузнецов – 89'
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