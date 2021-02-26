ЦСКА разгромил «Химки» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве

В 15-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Химки». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 4:1.
На 17-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ильи Предеуса. Под занавес первого тайма хозяева переломили ход встречи. Сначала на 40-й минуте счёт сравнял форвард Илья Востриков, а затем на 44-й минуте забил полузащитник Антон Крачковский. В начале второй половины матча, на 49-й минуте, «армейцы» добились комфортного преимущества усилиями хавбека Андрея Савинова. Наконец, на 77-й минуте Востриков оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
ЦСКА, набрав 37 очков, обошёл «Локомотив» и теперь занимает второе место в группе B молодёжного первенства, уступая лишь «Зениту» (40). «Химки» (11) — на предпоследней, девятой строчке.
- 26 февраля 2021
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