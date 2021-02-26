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ЦСКА разгромил «Химки» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве

ЦСКА разгромил «Химки» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0
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В 15-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Химки». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 4:1.

На 17-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ильи Предеуса. Под занавес первого тайма хозяева переломили ход встречи. Сначала на 40-й минуте счёт сравнял форвард Илья Востриков, а затем на 44-й минуте забил полузащитник Антон Крачковский. В начале второй половины матча, на 49-й минуте, «армейцы» добились комфортного преимущества усилиями хавбека Андрея Савинова. Наконец, на 77-й минуте Востриков оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

ЦСКА, набрав 37 очков, обошёл «Локомотив» и теперь занимает второе место в группе B молодёжного первенства, уступая лишь «Зениту» (40). «Химки» (11) — на предпоследней, девятой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
26 февраля 2021, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Химки-мол.
Химки
0:1 Предеус – 17'   1:1 Востриков – 40'   2:1 Крачковский – 44'   3:1 Савинов – 50'   4:1 Востриков – 75'
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