Кавазашвили – о клубах РПЛ в еврокубках: плохо играем. Любая европейская команда сильнее

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (2:3, 0:1).



«Я плохо отношусь ко всем нашим клубам, которые участвовали в еврокубках. Я много раз это говорил: уровень РПЛ хуже, чем в любой европейской стране. Мне просто обидно, что, тратя такие деньги, мы не можем определиться, по какой системе нам надо работать. При подготовке мы делаем акцент на физическую подготовку или техническую? Не знаю, нужно ли нам приглашать иностранцев и сколько их должно быть. Зачем приглашать четыре-пять футболистов, если из них только один-два играют, а остальные просто жрут деньги?



Прошу обратить внимание, что каждый подготовительный период все бегут на сборы в Дубай, Турцию. Это всё замечательно. Просто замечательно. Я рад. Кто у нас в РПЛ хороший центральный нападающий? Дзюба? Чалов? Артём стареет, Чалов никак не может перейти на уровень выше. Нет и не воспитается никого. Потому что легионеры заполонили наши клубы.

Плохо мы играем. Любая европейская команда сильнее нас. Потому что их футболисты готовятся по европейской системе. Если приглашать легионеров, то лучших — двоих-троих, которые могут научить наших играть. Как Это’О и Роберто Карлос в «Анжи». Сегодня кто из легионеров может научить играть? Никто.



Президент РФС Дюков принял четырёхлетний план по развитию российского футбола. Всё красиво. Только на сегодняшний день я не слышал ни одного отчёта о выполнении предыдущих программ. Ни Фурсенко, ни Толстых, ни Мутко. Всё это говорит о том, что мы не выполнили их. А сейчас мы принимаем новые, чтобы показать, что что-то делаем», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.