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Алекс Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Алекс Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал полностью восстановился после повреждения.

Как сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере», 22-летний чешский футболист сегодня вернулся к полноценным тренировкам с одноклубниками.

«Рады видеть, Алекс!» — написали представители «Спартака».

Напомним, у Крала была выявлена перегрузка опорно-двигательного аппарата. Из-за неё он пропустил матч 1/8 финала Кубка России с «Динамо», в котором «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:2.

В воскресенье, 28 февраля, красно-белым предстоит сыграть с «Рубином». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

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