Кавазашвили: две российские команды в ЛЧ — много. Играем чуть лучше, чем молдавские клубы

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.



«Со следующего сезона у нас будет меньше мест в ЛЧ? Даже две российские команды в ЛЧ — это много. Мы играем в еврокубках чуть лучше, чем молдавские клубы.



Мне не жалко «Краснодар». Они создали шикарную академию. А когда приглашаешь столько иностранцев, все воспитанники становятся не нужны. Тогда зачем выбрасывать столько денег?» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешней кампании позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два — в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в Лигу конференций (новый турнир).

Кавазашвили – о клубах РПЛ в еврокубках: плохо играем. Любая европейская команда сильнее