Фанаты «Спартака» обратились к Доменико Тедеско

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» обратилось к главному тренеру команды Доменико Тедеско в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждём тебя на фанатке! Вперёд, «Спартак»!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Фратрии» во «ВКонтакте».



«Спартак» сыграет с «Рубином» послезавтра, 28 февраля. Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

«Посмотреть игру с фанатской трибуны? Идея мне нравится». Тедеско – о дисквалификации