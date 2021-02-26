Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Спартака» обратились к Доменико Тедеско

Фанаты «Спартака» обратились к Доменико Тедеско
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» обратилось к главному тренеру команды Доменико Тедеско в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждём тебя на фанатке! Вперёд, «Спартак»!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Фратрии» во «ВКонтакте».

«Спартак» сыграет с «Рубином» послезавтра, 28 февраля. Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

«Посмотреть игру с фанатской трибуны? Идея мне нравится». Тедеско – о дисквалификации
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021