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Матчи РПЛ ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» – «Динамо» перенесены

Матчи РПЛ ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» – «Динамо» перенесены
Футбол / РПЛ 0
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В календарь Российской Премьер-Лиги были внесены изменения, сообщает пресс-служба организации. Матч 21-го тура ЦСКА – «Ахмат», который был запланирован на 8 марта, перенесён на 6 марта, игра на «ВЭБ Арене» начнётся в 14:00 мск. Перенос связан с решением исполкома РФС об изменении сроков проведения 1/4 финала Кубка России – игры перенесены со 2-3 марта на 7-8 апреля. Матч 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» состоится 18 марта и начнётся в 19:00 мск.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России пробились «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» – «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьёвка четвертьфинала турнира. По регламенту жеребьёвка 1/4 финала Кубка России пройдёт в течение трёх дней после 3 марта.

Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены
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