Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

VAR не сможет определять офсайд в матче «Тамбов» — «Ротор» из-за снегопада

VAR не сможет определять офсайд в матче «Тамбов» — «Ротор» из-за снегопада
Футбол / РПЛ 0

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ротор» пройдёт без использования VAR-офсайдных линий, сообщается в «твиттере» Российского футбольного союза.

Причиной такого ограничения стал снегопад. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Матч «Тамбов» — «Ротор» состоится сегодня, 26 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

РПЛ возвращается – с дерби и Промесом! Прогнозируем 20-й тур
Карпин против Семака, Слуцкий в гостях у «Спартака», «Локомотив» — ЦСКА – нас ждут увлекательные выходные!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021