VAR не сможет определять офсайд в матче «Тамбов» — «Ротор» из-за снегопада

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ротор» пройдёт без использования VAR-офсайдных линий, сообщается в «твиттере» Российского футбольного союза.



Причиной такого ограничения стал снегопад. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.



Матч «Тамбов» — «Ротор» состоится сегодня, 26 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

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