Шварц прокомментировал попытку «Динамо» купить Бакаева у «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о попытке московского клуба купить полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Действительно ли интересовались Бакаевым? Есть две основные составляющие, когда рассматривается приобретение нового футболиста. Он должен устраивать клуб с точки зрения качества игры, и должны быть приемлемые финансовые условия. На текущий момент те футболисты, которые есть в обойме, нас полностью устраивают. И, в частности, кубковая встреча против «Спартака» это тоже показала», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев не перейдёт в «Динамо». По его словам, «Динамо» предлагало € 5 миллионов, а «Спартак» не стал отвечать на это предложение.