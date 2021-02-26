Шварц прокомментировал попытку «Динамо» купить Бакаева у «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о попытке московского клуба купить полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.
«Действительно ли интересовались Бакаевым? Есть две основные составляющие, когда рассматривается приобретение нового футболиста. Он должен устраивать клуб с точки зрения качества игры, и должны быть приемлемые финансовые условия. На текущий момент те футболисты, которые есть в обойме, нас полностью устраивают. И, в частности, кубковая встреча против «Спартака» это тоже показала», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев не перейдёт в «Динамо». По его словам, «Динамо» предлагало € 5 миллионов, а «Спартак» не стал отвечать на это предложение.
- 26 февраля 2021
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