Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с «Лацио» (4:1).

В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий «Челси» Оливье Жиру, чей гол принёс «аристократам» победу на выезде в матче с мадридским «Атлетико» (1:0) и защитники Ферлан Менди из «Реала» и Жоао Канселу из «Манчестер Сити».

Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим был признан форвард французского «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе, отметившийся хет-триком на выезде в ворота каталонской «Барселоны» (4:1). В голосовании он опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Сержиу Оливейру («Порту»).