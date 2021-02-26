Чагров — о Сямуке: не представляю, какие игры затевает «Тамбов», привозя такое «усиление»

Вратарь Никита Чагров прокомментировал отзаявку из состава «Тамбова» и подписание клубом белорусского голкипера Родиона Сямука.

«Позвонил папа, говорит: «Прочитал, что тебя отзаявили». Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашёл сам на сайт РПЛ — так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: «Знал ещё неделю назад, но не говорил тебе». На моё место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с «Локомотивом», какой-то непонятный, из Белоруссии. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.



Нас осталось всего три человека из взрослых — я, Рыжиков и Шахов плюс пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причём у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: «Шанс будет». Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ, я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришёл бы на теорию в 14:00 и, видимо, узнал бы только там.

Сямук? Он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе. Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трёх вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию.



Стоит ли присмотреться к характеру матча, где сыграет Сямук? Думаю, это очевидно. Я искренне не понимаю, какие могут быть другие мотивы приглашения ещё одного вратаря, когда в комплекте есть три игрока на эту позицию на 11 оставшихся туров. А ещё мне непонятно, как РПЛ или РФС, которые участвовали в решении проблем «Тамбова», допустили ситуацию, при которой в клуб завозят игроков, которые не нужны для завершения сезона. Повторюсь, вратарская позиция укомплектована с начала сезона, три вратаря в строю, готовы играть. Руководство «Тамбова» бесцеремонно выбрасывает меня в день матча. Делает это непорядочно, в последние часы перед закрытием трансферного окна, то есть лишая меня возможности нормально трудоустроиться", — цитирует Чагрова «Матч ТВ».