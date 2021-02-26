Дюпин: у «Рубина» есть должок перед «Спартаком» за первый круг

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал об итогах зимних сборов в Турции и предстоящем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится послезавтра, 28 февраля.
«Готовимся непосредственно к «Спартаку», условия в Турции были хорошие, думаю, подойдём во всеоружии. Работали в основном над своей игрой, поправляли моменты, а уже непосредственно перед матчем обсудим соперника, его сильные и слабые стороны. В целом сборы прошли хорошо, без серьёзных повреждений. Были микротравмы, но ни одной тренировки не пропустил.
Погода? Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода — нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России. Насколько я знаю, в Москве в день матча будет не такая холодная погода. Будет минус 2-3 градуса, в таких условиях можно играть.
У нас со «Спартаком» было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг", — цитирует Дюпина пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2021
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