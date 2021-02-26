Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков «Динамо» перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча с грозненским «Ахматом».

«Готов ли играть Дмитрий Скопинцев? Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с «Ахматом» Сергей Слепов и Клинтон Н’Жье», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

20 февраля «Динамо» провело матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0). Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» намечена на 28 февраля. Это будет первый матч после зимнего перерыва.



«Динамо» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрало 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).