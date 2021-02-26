Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? Пройдите опрос в «Телеграме»
«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос в нашем телеграм-канале: кто станет лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги? Жмите сюда и оставляйте свой голос за одного из игроков.
В опросе принимают участие нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун (забили по 11 голов), форвард «Краснодара» Маркус Берг (9), нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе (8), полузащитник ЦСКА Никола Влашич (8), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (8), либо вы можете написать в комментариях свой вариант.
Лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 41 очко в 19 турах. В тройку лидеров входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Тамбов» и «Ротор» открывают программу 20-го тура РПЛ.
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