Почеттино рассказал о восстановлении Неймара после травмы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья нападающего Неймара.
«Неймар продолжает следовать плану восстановления, составленному медицинским персоналом клуба. Сегодня он тренировался в индивидуальном порядке. Он в хорошем эмоциональном состоянии, идёт на поправку», — цитирует Почеттино Goal.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0). Бразильский нападающий получил повреждение на 56-й минуте, после того как против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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