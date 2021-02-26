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«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
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Тренер «Тамбова»: к нам присоединится ещё пара новичков

Тренер «Тамбова»: к нам присоединится ещё пара новичков
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что команду пополнят ещё два новых футболиста.

«Мы в процессе комплектования, после кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить. Поэтому занимались этим. Провели три тренировки, ребята познакомились друг с другом. Ещё не доехала к нам пара новичков, которые присоединятся в понедельник. Команду собрали, теперь этим составом будем продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге. В матче с «Ротором» хочется, чтобы новички проявили себя, а ребята, которые выходили с «Локомотивом», дали нам понимание, что мы находимся на правильном пути», — цитирует Первушина «Матч ТВ».

Вчера, 25 февраля, состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором на «Тамбов» вновь был наложен запрет на регистрацию футболистов.

На «Тамбов» вновь наложен запрет на регистрацию футболистов
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