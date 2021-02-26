Тренер «Тамбова»: к нам присоединится ещё пара новичков

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что команду пополнят ещё два новых футболиста.



«Мы в процессе комплектования, после кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить. Поэтому занимались этим. Провели три тренировки, ребята познакомились друг с другом. Ещё не доехала к нам пара новичков, которые присоединятся в понедельник. Команду собрали, теперь этим составом будем продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге. В матче с «Ротором» хочется, чтобы новички проявили себя, а ребята, которые выходили с «Локомотивом», дали нам понимание, что мы находимся на правильном пути», — цитирует Первушина «Матч ТВ».

Вчера, 25 февраля, состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором на «Тамбов» вновь был наложен запрет на регистрацию футболистов.