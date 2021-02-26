«Бавария» в день 18-летия Мусиалы подписала с ним контракт с зарплатой € 5 млн

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продлил контракт с мюнхенской командой, сообщает Bild.

Сегодня, 26 февраля, Мусиала празднует 18-й день рождения. «Бавария» в качестве подарка подписала с ним контракт на пять лет. По новому соглашению Мусиала будет получать € 5 млн в год.

Мусиала ранее объявил о решении выступать за сборную Германии и объяснил свой выбор. У футболиста есть также гражданство Англии.



Мусиала родился в Германии и там же начал заниматься футболом, после чего вместе с семьёй переехал в Англию. Там он занимался в академиях «Саутгемптона» и «Челси», а в 2019 году перебрался в систему «Баварии». На уровне юношеских и молодёжных сборных Джамал преимущественно выступал за Англию. В нынешнем сезоне хавбек провёл 16 матчей в чемпионате Германии (2 — в основе) и забил 3 гола.