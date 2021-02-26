Евсеев — о Фольмере: отличное приобретение «Ростова»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал переход полузащитника башкирской команды Кирилла Фольмера в «Ростов».

«Ночью закрылось трансферное окно. Многое уже сказано, но один переход хочу выделить. «Уфа» в последние часы окна отдала «Ростову» Кирилла Фольмера, качественного молодого игрока, подходящего под модель игры ростовчан. Это атакующий футболист, его потенциал пока ещё неизвестен. Но уверен, что у Карпина он будет расти и играть важную роль.

В «Уфе» Кириллу было сложно заиграть, поскольку подбор исполнителей диктует определённую схему игры. «Ростов» действует иначе: в давление, в другую схему, и Фольмер сможет играть как на краю, так и в середине атаки. У него хороший удар, дриблинг, скорость выше среднего. За спиной спартаковская школа, понимание игры. Светлая голова, в общем.

Думаю, это отличное приобретение «Ростова». Советую присмотреться. Думаю, Кирилл получит много игровой практики. У него хорошая подача, предположу, что ему могут отдать и исполнение стандартов. Было приятно работать с ним в «Уфе», рад, что он пошёл на повышение», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Контракт Фольмера с «Ростовом» рассчитан на пять лет. Кирилл — воспитанник «Спартака», выступал за молодёжную команду и за «Спартак-2». С 2019 года полузащитник выступал за «Уфу». В этом сезоне 21-летний хавбек провёл 13 матчей.