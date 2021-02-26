Липовой: мне нравится чёткость объяснений Шварца

Полузащитник Данил Липовой поделился впечатлениями от своего возвращения в «Динамо» и рассказал о работе под руководством Сандро Шварца.



«Сборы для меня были шансом заново проявить себя перед тренерским штабом. Вернулся только с положительными эмоциями, и с самого начала сборов всё было отлично.



В команде я практически всех знаю. Не знал, может, трёх человек, а с остальными был знаком. Помню, первые полноценные сборы я провёл летом, когда стояла жара. Тогда тоже мы много бегали, так что, думаю, по интенсивности работы примерно одинаково.



Мне нравится чёткость объяснений Шварца, как он всё рассказывает на теоретических занятиях, как доносит свои мысли игрокам, чтобы каждый понимал, что должен делать на поле в том или ином эпизоде. Связка с Вячеславом Грулёвым? Да, мы играли вместе в академии, дубле и основной команде. Конечно, мы хорошо друг друга знаем. Здорово, что на сборах удавалось помогать друг другу отличаться», — приводит слова Липового пресс-служба «Динамо».

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