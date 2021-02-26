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Хавбек «Динамо» Липовой: большую роль в моём развитии сыграл брат Анюкова

Хавбек «Динамо» Липовой: большую роль в моём развитии сыграл брат Анюкова
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Динамо» Данил Липовой рассказал о работе под руководством тренера «Крыльев Советов» Алексея Анюкова, родного брата экс-футболиста самарцев Александра Анюкова.

«До 12 лет я занимался в посёлке Октябрьском, а потом военную часть расформировали, и мы переехали в Кинель. Как раз перед переездом мы выиграли турнир среди посёлков, и нас каким-то чудом позвали на матч с командой «Крыльев Советов» 1999 года рождения. Первый раз такую встречу организовали, и мы поехали в Самару. Во время матча мне сказали переодеться и дали один тайм поиграть за «Крылья». Потом меня взяли, и я ездил тренироваться из Кинеля в Самару. По сути, это была случайность.

В моём становлении большую роль сыграл тренер Алексей Анюков? Да, он меня заметил, позвал тренироваться и дал мне толчок в развитии. У него всё было по справедливости. Он тогда был вторым тренером, а главным — Сергей Викторович Белоусов. Они и привили мне понимание того, что такое профессиональный футбол», — приводит слова Липового пресс-служба «Динамо».

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