Директор «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Ротором»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал обвинения в договорном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (1:3).

«Все эти разговоры, конечно, чушь собачья. Главная проблема, что Денисов получил травму. Мы на него очень рассчитывали. Пропустили необязательные голы, вот и всё», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.