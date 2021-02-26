«Реал» может расстаться с Азаром в случае перехода Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может покинуть клуб, если «сливочные» подпишут форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Азар зарабатывает € 14 млн в год, поэтому испанцам будет тяжело осилить два больших контракта в период кризиса. Более того, оба игрока любят действовать на левом фланге атаки, следовательно, будут дублировать друг друга. Главное — Эден получил множество травм и уже пропустил 40 встреч. Таким положением дел в клубе недовольны.

В нынешнем сезоне Азар провёл 13 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Мбаппе сыграл 30 встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач.