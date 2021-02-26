Тренер «Тамбова»: «Ротор» понимал, что нас надолго не хватит

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча с «Ротором» (1:3) в рамках 20-го тура РПЛ.



«То, что получились два разных тайма, — это объяснимо. Ребята молодцы, что смогли удерживать 45 минут. Если сравнивать с первой игрой, то уже какое-то содержание появляется. Позитивные моменты всё равно есть. Первый тайм был нормальный. Будем готовиться и повышать уровень за счёт тренировок. Конечно, ожидали, что соперник включится после перерыва. Они понимали, что нас надолго не хватит. Может быть, план на игру такой и был», — цитирует Первушина Матч ТВ.

«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.