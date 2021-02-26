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Футболисты «Фламенго» сделали групповое селфи перед празднованием чемпионства

Футболисты «Фламенго» сделали групповое селфи перед празднованием чемпионства
Футбол / Южная Америка 0
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Игроки «Фламенго» после заключительного матча бразильской Серии А сделали групповое селфи перед празднованием чемпионства.

Клуб из Рио-де-Жанейро в заключительном туре чемпионата страны проиграл «Сан-Паулу» со счётом 1:2, однако, несмотря на это, сумел занять первое место.

В 38 матчах «Фламенго» набрал 71 очко, забив 68 мячей и пропустив 48. При этом обогнать «Фламенго» мог «Интернасьонал», однако в последнем матче он сыграл вничью с «Коринтиансом» (0:0) и с 70 очками занял второе место.

Всего у «Фламенго» семь чемпионских титулов. За клуб выступают такие известные игроки, как Маурисио Исла, Филипе Луис, Диего, Габриэл Барбоза и экс-форвард ЦСКА Витиньо.

Третье место в чемпионате и путёвку в Кубок Либертадорес завоевал «Атлетико Минейро», обыгравший в последнем туре «Палмейрас» со счётом 2:0.

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