«Марсель» объявил о назначении нового главного тренера и президента клуба

Бывший главный тренер бразильского «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли возглавил «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.
Сампаоли подписал контракт с «Марселем» до июня 2023 года. Кроме того, президента «Марселя» Жака-Анри Эйро сменил Пабло Лонгория, который с августа работает директором клуба.
Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро» 23 февраля. Сообщалось, что «Марсель» заплатит бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли. С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года.
Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель», появилась в начале февраля. Французский клуб предлагал также контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.
- 27 февраля 2021
-
00:54
-
00:50
-
00:26
-
00:10
-
00:09
- 26 февраля 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:19
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:14
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:37
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:03
-
19:49
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
19:08
-
18:54
-
18:51
-
18:37
-
18:35