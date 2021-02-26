«Марсель» объявил о назначении нового главного тренера и президента клуба

Бывший главный тренер бразильского «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли возглавил «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.

Сампаоли подписал контракт с «Марселем» до июня 2023 года. Кроме того, президента «Марселя» Жака-Анри Эйро сменил Пабло Лонгория, который с августа работает директором клуба.

Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро» 23 февраля. Сообщалось, что «Марсель» заплатит бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли. С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года.



Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель», появилась в начале февраля. Французский клуб предлагал также контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.