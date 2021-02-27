«Милан» находится в продвинутой стадии переговоров по хавбеку «Порту» Отавио
«Милан» находится на продвинутой стадии переговоров с полузащитником «Порту» Отавио. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Футболист по окончании сезона станет свободным агентом. По информации источника, Отавио заключит с «Миланом» контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн за сезон. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Отавио провёл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
В зимнее трансферное окно состав «Милана» пополнился тремя новичками — Суалихо Мейте из «Торино», Фикайо Томори из «Челси» и Марио Манджукичем, который был подписан на правах свободного агента. Кроме того, «Милан» находился в поисках нового левого защитника, который станет альтернативой Тео Эрнандесу.
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