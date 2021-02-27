«Айнтрахт» упустил шанс подняться на 3-е место Бундеслиги, проиграв «Вердеру»
«Вердер» принимал «Айнтрахт» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт командой гостей. Уже на девятой минуте встречи гол забил Андре Силва, ассистировал ему Филип Костич. Однако затем забивали только хозяева. На 47-й минуте им удалось сравнять счёт усилиями Теодора Гебре Селасси, а на 62-й минуте точный удар Джошуа Сарджента вывел «Вердер» вперёд. Голевой пас отдал Максимилиан Эггештайн.
Таким образом, «Вердер» по итогам 22 встреч немецкой Бундеслиги набрал 26 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Айнтрахт» упустил шанс подняться на 3-е место, команда из Франкфурта имеет 42 очка и находится на 4-м месте.
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