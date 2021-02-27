Гол Флавьюса Данильюка принёс «Ницце» победу над «Ренном»
В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ницца» переиграла «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 2:1.
На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Ниццы» Амин Гуири, который реализовал пенальти. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий Мартен Терье. Австрийский защитник «Ниццы» Флавьюс Данильюк вывел команду вперёд, голевую передачу отдал Амин Гуири.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Йоаном Амелем.
«Ницца» в 27 матчах набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» прервала серию из трёх поражений подряд. «Ренн» в 26 встречах набрал 38 очков и находится на восьмом месте. Лидером соревнований является «Лилль» (58).
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