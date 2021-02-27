Джеко выбыл как минимум на 2 недели и пропустит встречу с «Миланом»

34-летний боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко получил повреждение приводящей мышцы бедра и пропустит как минимум ближайшие две недели. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.



В четверг, 25 февраля, Джеко вышел в старте на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой» (3:1) и забил гол в первом тайме, но был вынужден покинуть поле на 67-й минуте. Напомним, что первый матч с участием этих команд завершился победой римлян со счётом 2:0.



Таким образом, Джеко пропустит матч с «Миланом» в воскресенье, 28 февраля, а также игру в середине недели с «Фиорентиной» и встречу с «Дженоа» в следующие выходные (7 марта).



Всего в текущем сезоне на счету 34-летнего боснийца 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

Джеко стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках, обогнав Тотти