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«Наполи» может вернуть Сарри к началу сезона-2021/2022

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри может вновь возглавить «Наполи» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Как отмечает источник, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть возможность возвращения бывшего наставника, несмотря на прошлые разногласия со специалистом, который со скандалом покинул клуб, перейдя в «Ювентус» перед началом сезона-2019/2020.

Контракт Сарри с «Ювентусом» с зарплатой в € 6 млн в год действует до июня 2022 года, однако «старая синьора» имеет право расторгнуть договор по завершении текущего сезона за € 2,5 млн.

Напомним, что «Наполи», набрав 40 очков в 22 турах, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Дженнаро Гаттузо вылетели из Лиги Европы, уступив по итогам двухматчевого противостояния испанской «Гранаде» (1:2, 2:0).