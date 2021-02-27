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«Что такое перестройка?» Клопп высказался о возможной летней распродаже в «Ливерпуле»

«Что такое перестройка?» Клопп высказался о возможной летней распродаже в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о возможных способах вывода команды из кризиса.

«Что такое перестройка? Выйти на матч вдесятером? Изменения в стартовом составе? Каком стартовом составе!? Я не думаю, что ближайшим летом необходима масштабная перестройка, вроде продажи 6-7 игроков.

У команды в этом году действительно не было возможности сыграться. Думаю, есть смысл подумать об этом. Конечно, небольшие корректировки будут. Необходимо реагировать на ситуацию, но в то же время планировать будущее. Честно говоря, не уверен, сможем ли мы сделать это летом, но, по крайней мере, мы постараемся», — цитирует Клоппа Goal.

Напомним, что в прошлом туре подопечные Клоппа проиграли в четвёртом домашнем матче АПЛ подряд, уступив «Эвертону» (0:2). До этого красные поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

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