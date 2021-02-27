Гвардиола: 2 дня на подготовку к матчу с «Вест Хэмом»? Это не может служить оправданием

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с расписанием матчей его команды, согласно которому у «горожан» существует перерыв лишь в 2 дня между игрой с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в ЛЧ и «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ.
«В распоряжении «Манчестер Сити» 2 дня на подготовку к игре с «Вест Хэмом», в то время как у «молотобойцев» 6 дней. Может ли это служить оправданием? Ни в коем случае.
Это вызов — команды уровня Лиги чемпионов обязаны реагировать на это таким образом. Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны его принять. Мы не можем использовать это как оправдание. Это привилегия — иметь всего 2 дня, чтобы выиграть одну игру, а затем ещё одну. Люди, которые считают, что «осталось всего два дня», не могут находиться в этом клубе.
Если нам придется играть днём позже, то мы это сделаем. Это не усталость. Это требования к себе, и я требую этого и от своих игроков», — цитирует Гвардиолу Goal.
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