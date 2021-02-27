«СКА-Хабаровск» подписал контракты с двумя молодыми защитниками

«СКА-Хабаровск» заключил контракты с защитниками Никитой Шищенко и Денисом Тарадудой. Об этом 26 февраля сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Шищенко является воспитанником «Локомотива», выступал в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». За новую команду будет играть под 55-м номером.

20-летний Тарадуда является гражданином Украины. Как отмечается в сообщении клуба, у игрока в перспективе есть варианты получения гражданства России и смены статуса. Воспитанник «Днепра», привлекался в различные юношеские сборные Украины. В 2019 году Тарадуда дебютировал в УПЛ в составе «Ворсклы», был капитаном дубля. В новой команде он получит 48-й номер.

В текущем сезоне ФНЛ «СКА-Хабаровск» после 26 матчей с 40 очками занимает седьмое место. Ранее в 1/8 финала Кубка России хабаровчане на выезде уступили московскому ЦСКА.