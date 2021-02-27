Нойхаус может перейти в «Ливерпуль»
Немецкий полузащитник Флориан Нойхаус может уйти из менхенгладбахской «Боруссии». 23-летним игроком интересуется «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Сумма отступных Нойхауса составляет € 40 млн. Сам футболист изъявляет желание перейти в мерсисайдский клуб.
При этом, по данным источникам, дортмундская «Боруссия» не будет предпринимать попыток подписать Нойхауса, так как тренер Марко Розе, который уйдет в клуб из Дортмунда, не будет брать игроков из своей бывшей команды.
В нынешнем сезоне Нойхаус забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 21 матче Бундеслиги.
«Ливерпуль» после 25 туров в АПЛ с 40 очками занимает шестое место, находясь в 5 очках от зоны Лиги чемпионов.
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