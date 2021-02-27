«Манчестер Юнайтед» заплатит Кавани € 2 млн, если не продлит с ним контракт

В случае если «Манчестер Юнайтед» не продлит соглашение с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, клуб должен будет заплатить футболисту € 2 млн компенсации. Однако, как сообщает ESPN, это произойдёт, только если инициатором прекращения трудовых отношений будет клуб.
По информации источника, в клубе в целом довольны игрой Кавани, а также его влиянием на атмосферу в коллективе.
Кавани перешёл в «МЮ» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего игрока шесть голов и две результативные передачи в 17 матчах АПЛ.
В феврале сообщалось о желании уругвайского нападающего продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». Форвард намерен остаться в «МЮ» как минимум ещё на один сезон независимо от того, как пройдёт заключительная часть текущего чемпионата.
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