«Ротор» обыграл «Тамбов», Капризов забил шикарный гол в ворота «Кингз». Главное к утру

Волгоградский «Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче года РПЛ, а форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победе команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз», забив красивый гол, — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ротор» одержал волевую победу в гостевом матче с «Тамбовом».
2. «Миннесота» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс», Капризов забил шикарный гол.
3. Директор «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Ротором».
4. Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира в Роттердаме.
5. Серхио Рамос принял условия «Реала» и продлит контракт с клубом до 2023 года.
6. Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена.
7. «Марсель» объявил о назначении нового главного тренера и президента клуба.
8. «Конор хочет трилогию, и я тоже». Порье раскрыл подробности возможного боя с Макгрегором.
9. Стало известно, кто из российских лыжников выступит в скиатлоне на чемпионате мира.
10. Хави выиграл очередной трофей в качестве наставника «Аль-Садда».
11. «Лейкерс» подписали двукратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт».
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