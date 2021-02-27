«Ротор» обыграл «Тамбов», Капризов забил шикарный гол в ворота «Кингз». Главное к утру

Волгоградский «Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче года РПЛ, а форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победе команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз», забив красивый гол, — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Ротор» одержал волевую победу в гостевом матче с «Тамбовом».

2. «Миннесота» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс», Капризов забил шикарный гол.

3. Директор «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Ротором».

4. Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира в Роттердаме.

5. Серхио Рамос принял условия «Реала» и продлит контракт с клубом до 2023 года.

6. Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена.

7. «Марсель» объявил о назначении нового главного тренера и президента клуба.

8. «Конор хочет трилогию, и я тоже». Порье раскрыл подробности возможного боя с Макгрегором.

9. Стало известно, кто из российских лыжников выступит в скиатлоне на чемпионате мира.

10. Хави выиграл очередной трофей в качестве наставника «Аль-Садда».

11. «Лейкерс» подписали двукратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт».

12. «Наполи» может вернуть Сарри к началу сезона-2021/2022.