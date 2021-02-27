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Аленичев: фавориты на второе место — ЦСКА и «Краснодар». Их шансы лучше, чем у «Спартака»

Аленичев: фавориты на второе место — ЦСКА и «Краснодар». Их шансы лучше, чем у «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге.

«Не думаю, что слова главного тренера «Спартака», сказанные в декабре, ещё до начала зимних сборов, могут как-то повлиять на игроков весной. Футболисты обо всём этом не думают. Они просто выходят на поле и делают свое дело. А кто их будет завтра тренировать — Тедеско, Иванов, Петров или Сидоров, — дело десятое.

Что касается результата, то фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочтительнее, чем у «Спартака".

Пусть у «Зенита» много травмированных, чемпионство упускать он не должен. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдёт именно за второе место», — цитирует Аленичева «Плеймейкер».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

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