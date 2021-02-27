Сульшер: встреча «Манчестер Юнайтед» с «Миланом» похожа на матч Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, на этой стадии турнира манкунианцы встретятся с «Миланом».
«Это похоже на матч Лиги чемпионов, и в этом плюс. Нам важно всегда играть с серьёзными соперниками и не думать, что проход в следующую стадию турнира — это что-то само собой разумеющееся. „Милан“ на подъёме. Итальянская команда отлично выступает в нынешнем сезоне, в её составе играют хорошо знакомые нам футболисты. Традиции и история клуба фантастические. С нетерпением ждём встречи», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные — 18-го. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.
- 27 февраля 2021
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
07:57
-
07:19
-
06:21
-
05:56
-
05:10
-
04:30
-
04:14
-
03:54
-
03:29
-
03:03
-
02:42
-
02:30
-
00:54
-
00:50
-
00:26
-
00:10
-
00:09
- 26 февраля 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:19
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:36