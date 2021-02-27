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Сульшер: встреча «Манчестер Юнайтед» с «Миланом» похожа на матч Лиги чемпионов

Сульшер: встреча «Манчестер Юнайтед» с «Миланом» похожа на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, на этой стадии турнира манкунианцы встретятся с «Миланом».

«Это похоже на матч Лиги чемпионов, и в этом плюс. Нам важно всегда играть с серьёзными соперниками и не думать, что проход в следующую стадию турнира — это что-то само собой разумеющееся. „Милан“ на подъёме. Итальянская команда отлично выступает в нынешнем сезоне, в её составе играют хорошо знакомые нам футболисты. Традиции и история клуба фантастические. С нетерпением ждём встречи», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные — 18-го. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
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