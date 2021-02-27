Гюндоган рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» во время выступлений за дортмундскую «Боруссию».



«Мы вели переговоры. Думаю, это было за два или три года до перехода из дортмундской „Боруссии“ в „Манчестер Сити“. Мой бывший товарищ по „Боруссии“ Синдзи Кагава перешёл в „Манчестер Юнайтед“ и сказал мне, что представители клуба несколько раз приходили на матчи, чтобы посмотреть на него, прежде чем совершить сделку. Я привлёк их внимание.

На самом деле, речь идёт только о предварительных переговорах, так как дортмундская «Боруссия» сразу дала понять, что не желает расставаться со мной. У меня оставалось ещё достаточно времени по контракту, так что на тот момент не было смысла с кем-то вести переговоры. И переход не состоялся", — приводит слова Гюндогана Sky Sports.



Гюндоган выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Манчестер Сити».