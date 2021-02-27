Фонсека — о встрече с «Шахтёром» в 1/8 финала Лиги Европы: это судьба

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, на этой стадии турнира римляне сыграют с «Шахтёром». Фонсека возглавлял донецкий клуб с 2016 по 2019 год.



«Это судьба. Очевидно, будет трудное противостояние. Хорошо знаю „Шахтёр“, знаю футболистов. Отличная команда. В нынешнем сезоне „Шахтёр“ дважды обыграл „Реал“ в Лиге чемпионов, а также сыграл вничью с „Интером“, который лидирует в Серии А. Это серьёзный соперник. Приятно будет вернуться туда, где я когда-то был очень счастлив. Провёл три незабываемых года в „Шахтёре“, но теперь мы соперники», — приводит слова Фонсеки пресс-служба «Ромы».



Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные — 18-го. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.

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