Хохлов: ЦСКА должен уметь играть и без Акинфеева

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
«Подопечным Марко Николича эта встреча как минимум очень важна. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Хотя, конечно, слова о «последней надежде» звучат слишком громко. Не сказал бы, что это их последняя возможность не отстать от команд, которые поборются за медали. Если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре. Плюс команда получит важнейший заряд позитива. Это шанс начать всё сначала и забыть неудачную концовку прошлого года. Футболисты должны убедиться, что они действительно готовы давать результат.
Здесь каждый решает свои задачи. Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом, а осечка существенно усложнит жизнь. Но даже в этом случае «армейцы» не опустят руки, не сдадутся. Шанс на чемпионство всё равно останется, даже если «Зенит» увеличит отрыв в турнирной таблице до семи очков.
Конечно, они увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев, но ЦСКА уже можно назвать достаточно опытной командой, несмотря на наличие ряда молодых исполнителей. «Армейцы» должны уметь играть и без своего капитана.
Любой специалист всегда отталкивается от состояния футболистов. Если Мухин здорово проявляет себя в тренировочном процессе и смотрится ярче конкурентов, то почему Николич не должен ставить его на дерби? Отсутствие опыта? Ну не выпускать же теперь на поле менее сильных исполнителей. Опыт как раз и приобретается в таких матчах, как с ЦСКА. Противостояние в опорной зоне станет определяющим. Крыховяку и Мухину либо его партнёрам предстоит сдерживать самого Николу Влашича. Но в дерби важно будет хорошо сыграть во всех линиях», — цитирует Хохлова RT.
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