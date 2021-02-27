Хёрдур Магнуссон: в матче с «Локомотивом» нельзя засыпать — соперник накажет сразу
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«У „Локомотива“ хорошее нападение и полузащита, в матче с ними нельзя засыпать ни на секунду. Это может слишком дорого обойтись. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.
Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.
«За нами целая страна». «Локомотив» представил проморолик к матчу с ЦСКА
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:11
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
07:57
-
07:19
-
06:21
-
05:56
-
05:10
-
04:30
-
04:14
-
03:54
-
03:29
-
03:03
-
02:42
-
02:30
-
00:54
-
00:50
-
00:26
-
00:10
-
00:09
- 26 февраля 2021
-
23:38
-
23:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам