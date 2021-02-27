Хёрдур Магнуссон: в матче с «Локомотивом» нельзя засыпать — соперник накажет сразу

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«У „Локомотива“ хорошее нападение и полузащита, в матче с ними нельзя засыпать ни на секунду. Это может слишком дорого обойтись. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.