Игрок «Далласа»: если Месси перейдёт в клуб MLS, буду целовать ему ноги

Бывший нападающий сборной Аргентины Франко Хара, ныне выступающий за «Даллас», высказался о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в клуб MLS.
«Если Месси перейдёт в клуб MLS, я буду целовать ему ноги. Это было бы невероятно, просто бомба. Когда я был в сборной, у меня была возможность выходить на поле с такими футболистами, но сталкиваться с ним лицом к лицу — это совершенно другое. В MLS приезжали Ибрагимович, Игуаин… надеюсь, у Месси тоже будет возможность», — приводит слова Хары Marca со ссылкой на 90min.
Прошлым летом Месси предпринял попытку уйти из «Барселоны», однако руководство отказалось его отпускать, и в итоге игрок решил остаться. Основными претендентами на аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
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