Гунько: Рондон — один из сильнейших нападающих Российской Премьер-Лиги

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал переход нападающего Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.



«Рондон — хороший игрок, насколько я помню по его выступлениям в «Рубине» и «Зените». Один из сильнейших нападающих нашего чемпионата. Если бы не лимит, то он бы не ушёл в свое время, так что для ЦСКА он должен стать усилением», — цитирует Гунько «Матч ТВ».



Напомним, с 2012 по 2014 год Рондон выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач.



ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).

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