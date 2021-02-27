«Будут играть с боязнью». Кузнецов — об отсутствии Акинфеева в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Акинфеев — ключевая фигура в схеме ЦСКА. Опытный, ветеран, надежный вратарь. А когда сзади эта частичка выпадает, естественно, будут играть с боязнью. Что касается Дивеева, то он набрал хорошую форму, играет надежно. Но если вспомнить, ЦСКА и без него много сыграл, когда Игорь был травмирован. Хорошо, что Помазун получал игровую практику, знает внутреннюю кухню ЦСКА, партнёров. Незаменимость Акинфеева? Это все напускное, бывает так, что одного игрока нет, а остальные мобилизуются и более ответственно играют.



И ЦСКА и «Локомотив» борются за самые высокие места. Думаю, тренеры хорошо подготовятся друг к другу. Естественно, болею за ЦСКА, уже пожелал ребятам удачи», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кузнецов — об аренде Рондона: видно, у ЦСКА поджало уже так, что взяли возрастного