Главный тренер «Химок» Черевченко пропустит матч с «Уфой» из-за недомогания

Перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» главный тренер «Химок» Игорь Черевченко почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Тест на коронавирус, сделанный перед матчем, — отрицательный. На матче с «Уфой» руководить командой будет старший тренер Валерий Климов.



Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября. Специалист работал в стане «пушкарей» с 2018 по 2020 год.



«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей подмосковную команду отделяет 11 очков, от зоны еврокубков — 8 очков. Сегодня, 27 февраля, «Химки» дома встретятся с «Уфой». Начало — в 14:00 мск.

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