«Было потише». Ерохин – о первом сборе «Зенита» без Дзюбы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как прошёл первый зимний сбор команды в 2021 году. Нападающий Артём Дзюба пропустил его из-за коронавируса.



«Было потише (улыбается). Но атмосфера в принципе такая, что все настроены на работу, на результат. Сконцентрированы на том, чтобы снова стать чемпионами.



Артём Дзюба и Андрей Лунев, который тоже сбор пропускал, — неотъемлемая часть команды. Общения, шуток с ними, конечно, не хватало. Во всяком случае, непривычно было без них. Но потом Азмун приехал, который чуть задержался. Первые два дня очень весёлым был. Потом немного пробежался, стало тише (улыбается). Количество шуток от нагрузок на поле тоже зависит.



В сезоне тоже так бывает. Когда одни ребята выпадают, кто-то должен вести за собой команду и на поле, и в раздевалке. Так что тут нет ничего удивительного», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».



Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.

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