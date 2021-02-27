«Химки» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Уфы» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Сухов, Аликин, Дзантиев, Кротов, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валентин Мурашов и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
- 27 февраля 2021
-
12:57
-
12:54
-
12:44
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:50
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:11
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
07:57
-
07:19
-
06:21
-
05:56
-
05:10
-
04:30
-
04:14
-
03:54
-
03:29
-
03:03