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«Химки» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Химки» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Уфы» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Сухов, Аликин, Дзантиев, Кротов, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валентин Мурашов и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

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