«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в тунирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.