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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
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«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в тунирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.

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