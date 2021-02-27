«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».
«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в тунирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.
- 27 февраля 2021
-
14:35
-
14:20
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:28
-
12:57
-
12:54
-
12:44
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:50
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:11
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
07:57
-
07:19
-
06:21
-
05:56