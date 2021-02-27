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Живоглядов сделал выбор между чемпионством и плей-офф Лиги чемпионов

Живоглядов сделал выбор между чемпионством и плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов сделал выбор между чемпионством и плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Лучше и первое место, и выход в весеннюю часть еврокубков. Но если выбирать из этого, то чемпионство. Титул есть титул. Будем делать всё от нас зависящее. Надеюсь, скоро поправим турнирное положение. Наша цель — победа в Кубке России и призовое место в чемпионате. До третьего места не такой большой отрыв — всего 7 очков. Впереди еще 11 матчей, всё реально», — цитирует Живоглядова Sport24.

«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяет 5 очков. В первом матче после зимней паузы «железнодорожники» сыграют на своём поле с ЦСКА. Встреча пройдёт 27 февраля.

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